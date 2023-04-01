Резніков подякував Словаччині за передану ЗСУ військову допомогу, в тому числі Міг- 29.

Міністр оборони Олексій Резніков провів переговори зі словацьким колегою Ярославом Надєм.

Як йдеться у повідомленні Міноборони, під час зустрічі міністри обговорили декілька питань. Серед них: експлуатація і модернізація артилерійської зброї; навчання військових ЗСУ; розширення програм підготовки для військових спеціальностей.

"Резніков подякував уряду, народу Словаччини і Ярославу Надю за військову допомогу, в тому числі літаки Міг-29, які з іншими засобами захищатимуть українське небо", - йдеться у повідомленні.

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"Ми пам’ятаємо усі добрі справи словацьких друзів з перших днів повномасштабної збройної агресії РФ та цінуємо надану допомогу", - сказав Резніков.

Допомога Словаччини Україні

З перших днів війни влада Словаччини всіляко допомагає Україні. Країна поставляє озброєння і боєприпаси для ЗСУ. А 23 березня стало відомо, що Словаччина вже передала Україні перші чотири МіГ-29. Всього Словаччина пообіцяла Україні 13 МіГ-29.

Крім того, 31 березня у Бучі прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер заявив, що формула миру президента України Володимира Зеленського - це єдиний мирний план, який треба підтримувати світовій спільноті.

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