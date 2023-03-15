За словами міністра, йдеться про посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, навчання та формування "танкового кулака".

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що сьогоднішня зустріч в форматі Раштайн "вселяє оптимізм".

"Ramstein 10 вселяє оптимізм: посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, навчання та формування "танкового кулака", - зазначив він у Twitter.

Резніков подякував міністру оборони США Ллойду Остіну за лідерство та друзям з антикремлівської коаліції за готовність стояти з Україною до її перемоги.

Відео дня

Засідання Рамштайн-10 - що відомо

Сьогодні, 15 березня, проходить засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-10"). Зустріч проводиться у віртуальному форматі. На її початку міністр оборони США Ллойд Остін заявив зокрема про збільшення кількості країн, які беруть зобов'язання посилити українську систему протиповітряної оборони. Також, за його інформацією, дев'ять країн мають намір передати Україні понад 150 танків Leopard.

Остін уточнив, що йдеться про формування понад дев'ять бронетанкових бригад. Крім того, він зазначив, що союзники шукають інноваційне розв'язання проблеми з боєприпасами для ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: