За його словами, країна готова тиснути на інших членів ЄС у цьому питанні.

Словаччина наполягатиме на статусі кандидата на вступ до Євросоюзу, а згодом і членства в ньому для України.

Про це заявив словацький прем'єр Едуард Хегер після вчорашньої зустрічі з Володимиром Зеленським. За його словами, країна готова тиснути на інших членів ЄС у цьому питанні.

"Ми також обговорили бачення "кращого майбутнього". Я дякую Олександру Дулебі (словацькому політологу, – ред.), який є головним ідеологом програми, яку ми презентували українцям ще в листопаді. Вчора ми знову представили цю програму керівництву України", – зазначив Хегер.

Програма "кращого майбутнього" – це фактично словацька історія реформ, яку країна пройшла на шляху до членства в Європейському Союзі.

"Вони були дуже натхненні цією історією", – додав Хегер.

Напередодні Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони С-300, у такий спосіб ставши першою країною НАТО, яка поставила Україні важкі системи ППО/ПРО для боротьби з російськими окупантами.

"Український народ мужньо захищає свою суверенну країну і нас також. Це наш обов'язок допомагати, не стояти осторонь і не нехтувати втратою людських життів під час російської агресії", – наголосив тоді Хегер.

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