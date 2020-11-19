Цей тендер має дещо менше вимог, ніж попередній, який було оголошено, зокрема, для закупівлі авто “для члена Кабінету міністрів”.

16 листопада новостворене Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості оголосило тендер на закупівлю трьох автомобілів очікуваною вартістю 2,7 млн грн. Попередній тендер вартістю 3 млн грн на закупівлю авто Мінстратегпром відмінило.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на оголошення в системі Prozorro.

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В оголошенні зазначено, що один легковий автомобіль призначений для обслуговування державного секретаря міністерства, ще два – заступників керівника центрального органу.

Цей тендер має дещо менше вимог, ніж попередній, який було оголошено, зокрема, для закупівлі авто “для члена Кабінету міністрів”. Наприклад, відсутні побажання щодо мультифункціонального заднього центрального підлокітника, тонованого скла, шкіряного салону, аудіосистеми JBL.

В цьому оголошенні також, на відміну від попереднього, немає вимог щодо кольору авто (зазначається «крім білого»), електрорегулювання керма по висоті та глибині, електрорегулювання положення передніх сидінь, сонцезахисної шторки заднього скла з електроприводом.

Раніше у Мінстратегпромі пояснили, що вони створені для “турботи держави” за оборонкою. Натомість, в “Укроборонпромі” заявили про згортання реформи ОПК та втручання з боку Мінстратегпрому.

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Автор: УНІАН