Уряд ухвалив рішення щодо продовження надання відстрочки від мобілізації деяким громадянам.

Кабінет міністрів автоматично продовжив на три місяці відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, надану військовозобовʼязаним рішеннями Міністерства економіки.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі постійний представник Кабінету міністрів України у ВРУ Тарас Мельничук. Зокрема, за його словами уряд вніс зміни до постанови №516 "Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації".

"Передбачено продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобовʼязаним відповідними рішеннями Міністерства економіки щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації на воєнний час, які не закінчилися на день прийняття постанови №516, автоматично на три місяці (замість одного місяця, як було передбачено раніше)", - заявив Мельничук.

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Як повідомляв УНІАН, народний депутат Федір Веніславський анонсував, що Кабмін визначить перелік професій і посад для бронювання військовозобов'язаних. "Ми на рівні комітету розглядали алгоритми бронювання, намагалися, по-перше, чітко визначити перелік професій і посад, які можуть бути заброньовані. (По-друге, - Ред.), уникнути корупційних складових, щоби не особи бронювалися, а лише фахівці, які необхідні для критичних галузей промисловості, військово-промислового комплексу, оборонно-промислового комплексу. Перелік посад має бути найближчим часом визначений Кабінетом міністрів України", - наголосив Веніславський.

Він додав, що за наявною інформацією, "буквально на наступному тижні має з'явитися відповідна постанова, де максимально повно і максимально, на наш погляд, з урахуванням ідеї справедливості буде визначено процес і категорії, критерії бронювання".

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