Зокрема, бронюватимуть не конкретних осіб, а фахівців, необхідних критичним галузям промисловості.

Кабінет міністрів України визначить перелік професій і посад для бронювання військовозобов'язаних. Про це народний депутат Федір Веніславський сказав у коментарі для Times of Ukraine.

"Ми на рівні комітету розглядали алгоритми бронювання, намагалися, по-перше, чітко визначити перелік професій і посад, які можуть бути заброньовані. (По-друге, - ред.), уникнути корупційних складових, щоби не особи бронювалися, а лише фахівці, які необхідні для критичних галузей промисловості, військово-промислового комплексу, оборонно-промислового комплексу. Перелік посад має бути найближчим часом визначений Кабінетом міністрів України", – наголосив Веніславський.

Він додав, що за наявною інформацією, "буквально на наступному тижні має з'явитися відповідна постанова, де максимально повно і максимально, на наш погляд, з урахуванням ідеї справедливості буде визначено процес і категорії, критерії бронювання".

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Депутат радить дочекатися постанови уряду, а потім її обговорювати.

"Ми на комітеті це питання також постійно обговорюємо в комунікації з Міністерством економіки, яке буде головним органом виконавчої влади і займатиметься питанням бронювання, і Міністерством стратегічних галузей промисловості, Міністерством оборони і Генеральним штабом - це фактично сукупна спільна діяльність цих складових. Ми будемо намагатися, щоби це було максимально справедливо", – сказав Веніславський.

Бронювання від мобілізації

Як повідомляв УНІАН, новий закон про мобілізацію, що набув чинності 18 травня, розширив список професій, представників яких можуть забронювати. Бронь - це особлива відстрочка від мобілізації, яка надається працівникам особливо важливих для держави підприємств.

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