Повістки онлайн за допомогою номерів телефонів неможливо розсилати, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону, зазначив член Кабміну.

В Україні найближчим часом чоловіки не отримуватимуть повістки у месенджерах.

Такі нововведення технічно неможливі умовно упродовж цього року, розповів віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю Liga.net, коментуючи заяву щодо повісток, яку зробив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки України Федір Веніславський.

"Я думаю, або він некоректно висловився, або просто це вирвано з контексту. Не думаю, що це серйозне політичне бачення. Це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону", - зазначив чиновник.

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Міністр підкреслив, що в українській державі немає верифікації номера телефону та особи. "Я навіть не говорю зараз про Конституцію та постанови. Чисто технічно це неможливо зробити умовно в цьому році", - сказав Федоров.

Мобілізація 2023 - що сьогодні варто знати

Наприкінці березня Федір Веніславський повідомив, що в Україні є певні проблеми з мобілізацією, оскільки є багато внутрішньо переміщених осіб-чоловіків, які підлягають мобілізації, але не стали на військовий облік за місцем фактичного проживання.

Нардеп додав, що на рівні парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки розглядається питання удосконалення законодавчих підстав для вручення повісток, у тому числі можливість відправляти чоловікам повістки онлайн за допомогою месенджерів. Веніславський підкреслював, що розглядається можливість усунення бюрократичних проблем, пов'язаних з цим питанням.

Адвокат Дмитро Бузанов вважає, що, якщо повістки будуть відправляти через месенджери, то якась частина українців у будь-якому разі опиниться у зоні недосяжності - вимкнуть всі застосунки чи ж перейдуть на кнопкові телефони.

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