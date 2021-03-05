Кіт вимагає від Баканова негайного розслідування справи про державну зраду.

Нардеп від депутатської групи "Довіра" Андрій Кіт під час виступу з трибуни Верховної Ради привернув увагу до роботи "Укроборонпрому", а саме до особистості заступника директора концерну з маркетингу Михайла Морозова.

Як розповів Кіт, його вразила автобіографія Морозова "явною приналежністю до структур КДБ Росії".

"Ба більше, навіть до елітних інститутів ще імені Андропова. Робота Михайла Морозова як керівника тодішнього спецекспорту "Прогрес" з однією з країн південної Азії завдала Україні збитків у 100 млн доларів. Приблизно таких самих збитків завдала його подальша робота в "Укроборонпромі", - заявив народний депутат.

Він нагадав, що у 2010 році американське посольство відреагувало на так звані угоди Морозова нотою протесту, адже більш вигідні для України умови були замінені збитковими. Читайте такожВ Укроборонпромі реформування розуміють як зміну вивіски - Уруський

"Більше того, нещодавно СБУ провела обшуки в Укроборонпромі й зробила відповідну заяву, де підтверджується сума завданих збитків та відкрито кримінальне провадження за статтею ККУ "Державна зрада". А Морозов далі працює - дивно, чи не так?", - наголосив Кіт.

"Укроборонпром", як заявив нардеп, "поріс корупцією" та "став придатком російського спецекспорту".

Зараз ще можна врятувати портфель "Укроборонпрому", який складає 1,3 млрд дол., а може бути 10 млрд дол., упевнений народний обранець.

Кіт вимагає від Баканова негайного розслідування справи, яка нещодавно порушена, про державну зраду.

"Я вимагаю, ми вимагаємо від президента Зеленського швидких та рішучих дій. Я хочу, щоб ми відродили "Укроборонпром", я хочу, щоб наша країна почала працювати на свою обороноздатність і посіла гідне місце серед країн, які торгують зброєю і заробляють на цьому гроші", - підсумував нардеп.

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Автор: УНІАН