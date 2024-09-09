За словами дипломата, РФ просто хотіла, "щоб до людей ставилися по-людськи".

Росія ніколи не прагнула завойовувати території інших держав. Про це за підсумками участі у засіданні Стратегічного діалогу РФ - Рада співробітництва арабських держав Перської затоки заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє ТАСС.

За його словами, Росія ніколи не прагнула завойовувати території інших держав.

"Ми чужої землі ніколи не хотіли, ми просто хотіли, щоб до людей, які є невід'ємною частиною російського світу, російської культури, російської мови, історії, релігії, щоб до них ставилися по-людськи, як того вимагають міжнародні права, численні конвенції про права людини, про права національних меншин, і як того вимагає, насамперед, Статут Організації об'єднаних націй", - сказав Лавров. Відео дня

Водночас він розкритикував запропоновану президентом України формулу миру. За його словами, "численні ідеї, які плавають навколо формули Зеленського, вони, як правило, починаються зі слів про те, що треба припинити бойові дії та виконати міжнародні права, маючи на увазі забезпечення територіальної цілісності України".

"Міжнародні права не лише про це. По-перше, територіальна цілісність гарантовано забезпечується тих держав, чиї уряди репрезентують увесь народ, який живе на відповідній території. Це рішення Генеральної асамблеї одностайне. Те, що неонацисти в Києві після держперевороту не представляли нікого, у східній частині України, в Новоросії, та й у Криму, само собою, на мою думку, доводити не можна. Але головне інше: те що Статут ООН вимагає поважати права людини, будь-яку людину, незалежно від раси, статі, мови та релігії. У цьому корінь конфлікту в Україні", - резюмував Лавров.

Сергій Лавров - останні заяви

Наприкінці серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ "не клюне" на формулу миру президент України Володимира Зеленського. За його словами, країна-окупант хоче переговорів "без ультиматумів".

Раніше Лавров висловився про можливість мирних переговорів щодо війни РФ проти України. Як сказав дипломат, "після того, як почалися напади на Курську область - навіть не напад, а вторгнення на територію Курської області - про жодні переговори не може бути й мови".

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