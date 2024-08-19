Після втрати частини своєї території Росія перестала вдавати, що вона нібито готова на заморожування конфлікту на поточній лінії фронту.

Росія не має наміру вести мирні переговори з Україною після того, як ЗСУ почали операцію в Курській області. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російському пропагандисту.

"Президент про це дуже чітко сказав, що після того, як почалися напади на Курську область - навіть не напад, а вторгнення на територію Курської області - про жодні переговори не може бути й мови", - заявив він.

При цьому Лавров спростував "чутки про якісь приховані контакти" за посередництва Катару щодо обопільного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. За його словами, насправді Україна продовжує просувати результати Швейцарського саміту миру, за підсумками якого було визначено основні напрямки дипломатичної роботи. Один із цих напрямків стосується безпеки енергетичних об'єктів, каже Лавров.

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"Хто б що не говорив про якісь натяки на те, щоб Росію якось туди залучати, це все від лукавого. Тому що йдеться про неприйнятний для нас процес, який має єдину мету просувати ультиматум під назвою "формула Зеленського", - наголосив головний дипломат країни-агресора.

Чутки про зірвані переговори РФ і України

Як писав УНІАН, операція ЗСУ в Курській області, ймовірно, зірвала секретні зусилля зі встановлення часткового припинення вогню з Росією - у тому, що стосується взаємних ударів по енергетиці. Таку інформацію з посиланням на свої джерела опублікувала газета The Washington Post.

За даними видання, дві країни мали провести непрямі переговори в Катарі. Україна і Росія збиралися направити делегації в Доху цього місяця. Дипломат, знайомий із ситуацією, повідомив, що Катар обговорює з Києвом і Москвою питання про мораторій на енергетичні удари протягом останніх двох місяців. За його інформацією, обидві сторони домовилися про проведення саміту в Досі, і залишилося опрацювати лише незначні деталі.

За словами дипломата, російські офіційні особи відклали зустріч з офіційними особами Катару після вторгнення України на захід Росії. Московська делегація охарактеризувала це як "ескалацію", сказав дипломат, додавши, що Київ не попереджав Доху про свій транскордонний наступ.

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