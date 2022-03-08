На демонстрації вийшли жителі Олешок та Голої Пристані.

Жителі тимчасово зайнятих російськими окупантами населених пунктів Херсонської області продовжують проводити акції протесту проти загарбників.

Про це повідомляє об'єднання "Інформаційний спротив" у своєму Telegram.

Відзначається, що у вівторок, 8 березня, на демонстрації вийшли жителі Олешок та Голої Пристані.

Зокрема, на акцію протесту проти окупантів в Олешках вийшли понад 5 тис.осіб. Люди виходять на вулиці з українською символікою та плакатами з патріотичними гаслами.

Крім того, майже 3 тис.осіб з українською символікою вийшли на демонстрацію проти загарбників у Голій Пристані.

Війна проти України: