На акцію протесту проти окупантів в Олешках вийшли понад 5 тис. осіб / фото t.me/suspilnekherson
Жителі тимчасово зайнятих російськими окупантами населених пунктів Херсонської області продовжують проводити акції протесту проти загарбників.
Про це повідомляє об'єднання "Інформаційний спротив" у своєму Telegram.
Відзначається, що у вівторок, 8 березня, на демонстрації вийшли жителі Олешок та Голої Пристані.
Зокрема, на акцію протесту проти окупантів в Олешках вийшли понад 5 тис.осіб. Люди виходять на вулиці з українською символікою та плакатами з патріотичними гаслами.
Читайте також:
Крім того, майже 3 тис.осіб з українською символікою вийшли на демонстрацію проти загарбників у Голій Пристані.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.