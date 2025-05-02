Сибіга наголосив на важливості зберегти підтримку США нашої країни.

Військова присутність союзників має бути і на суші, і в повітрі і на морі. Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

Він наголосив, що жодна довготривала мирна угода не можлива без надійних гарантій безпеки. "Щодо потенційної відправки військових контингентів, то сьогодні ми ведемо дуже предметні консультації з союзниками з "Коаліції рішучих", - зазначив він.

Сибіга зазначив, що на сьогодні вже досягнуто чіткого розуміння можливостей та ролей партнерів України у майбутній безпековій інфраструктурі України.

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"Військова присутність союзників має бути і на суші, і в повітрі і на морі", - підкреслив він.

Міністр наголосив, що для України вважливо зберегти підтримку США. За його словами, вдалося вийти під час підписання угоди із США про ресурси на взаємоприйнятний текст. "Вона не мстить жодних обмежень суверенних прав України щодо мінеральних ресурсів, об’єктів критичної інфраструктури та інших

Він наголосив, що угода відповідає міжнародно – правовим зобов’язанням України перед ЄС та стратегічним курсом України на вступ до ЄС. "В угоді відсутні положення про будь-які боргові зобов’язання України", - підкреслив Сибіга.

Європейський контингент в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше речник МЗС Георгій Тихий зазначав, що Європейський військовий контингент в Україні, формування якого зараз обговорюють під проводом Франції та Великої Британії, має передбачати три складові - сухопутну, морську та повітряну.

Зокрема, у майбутньому контингент має охоплювати усі ці три виміри.

Зазначав, що дискусії на цю тему тривають, є готовність низки країн брати участь в різних форматах в цьому контингенті для гарантування довгострокового миру та безпеки.

При цьому, він вказував на важливості залучення Сполучених Штатів. Загалом, йдеться не конкретно про війська, а про участь США для підтримки цієї ініціативи.

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