Зокрема, цей контингент повинен бути спроможним до розгортання на суходолі, у морі та у повітряному просторі.

Європейський військовий контингент в Україні, формування якого зараз обговорюють під проводом Франції та Великої Британії, має передбачати три складові - сухопутну, морську та повітряну. Про це речник МЗС Георгій Тихий сказав на брифінгу.

Він зазначив, що сьогодні у Парижі питання контингенту було важливою частиною дискусії між президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

"Ми вважаємо - і є відгук з європейського боку - що цей контингент і ця дискусія має включати суходіл, повітря та море", - сказав Тихий.

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Зокрема, у майбутньому контингент має охоплювати усі ці три виміри.

"Станом на зараз є дискусії на цю тему. Є готовність низки країн брати участь в різних форматах в цьому контингенті для гарантування довгострокового миру та безпеки", - наголосив речник.

За його словами, триває достатньо детальне обговорення параметрів і модальностей щодо цього контингенту, у тому числі, де цей контингент може бути розташований і коли його розгорнуть, і "які країни нададуть які частини".

При цьому, він вказав на важливість залучення Сполучених Штатів. Загалом, йдеться не конкретно про війська, а про участь США для підтримки цієї ініціативи.

"Ми розуміємо, що це має практичну важливість для того, щоб усі ці плани з’явилися. Плюс, звісно, що залежать ці плани і від мирного процесу - від того, як буде завершуватися війна, адже це безпосередньо прямо пов’язані речі", - сказав Тихий.

Європейські війська в Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 березня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що у контексті перспективи відправлення до нашої країни іноземного військового контингенту як гарантійної сили захисту від російської агресії існує багато запитань, але мало відповідей. За словами президента, дедалі більше є пропозицій від європейських лідерів, але окремі країни готові давати Україні гарантії безпеки, і не відправляти свій контингент.

Зеленський наголошує, що для забезпечення дотримання мирних домовленостей Україні необхідний військовий контингент від партнерів, а не залучення ООН та ОБСЄ.

Франція і Велика Британія найближчими днями відправлять військову делегацію до України для роботи з українськими Збройними силами, аби допомогти їм спланувати майбутнє. Ця команда зосереджуватиметься на підготовці "формату українських Збройних сил".

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про план стосовно "сил гарантування" для України. Ця ідея досі перебуває на стадії планування. Ці сили не будуть заміною для миротворчих військ з підтримання режиму припинення вогню.

Макрон сказав, що кілька держав зроблять внесок у формування "сил гарантування", але вони не розміщуватимуться на лінії фронту, а натомість - у стратегічних зонах. Водночас, повідомив він, не кожна країна бажає до цього долучитися.

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