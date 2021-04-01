Олексій Голобуцький

Отже, "позаштатний агент НАБУ" Шевченко вийшов під заставу 5 млн гривень. Внесли валізу грошей якісь друзі (точно не з НАБУ, ті своїх зазвичай кидають). Дружба дружбою, а відповідальність - нарізно.

Вся ця історія із затриманням СБУ "позаштатного агента НАБУ" Шевченка за контрабанду військових запчастин з РФ і продаж з восьмиразовою накруткою «Укроборонпрому» показова. Значить, вперше Бігус злив матеріали листувань, де контрабандисти "вирішували" питання за гроші з НАБУ через "позаштатного агента", ще у 2019. НАБУ тоді відморозилося, хоча Генпрокуратура ще за 2 роки до того передала їм справу з матеріалами цих листувань. Ситник тоді збрехав - мовляв, не знаємо ніякого Шевченка, всього три рази з ним працювали. Але виявилося, що не 3 рази, і взагалі Шевченко в НАБУ хоч і неофіційно, але дуже вхожий в усі високі кабінети "рішала".

Тепер, через 2 роки після першого скандалу навколо «оборонки», Шевченка взяли за тією ж контрабандою з РФ: клісторони за 30 тисяч доларів він з подільниками впарював «Укроборопрому» за 200 тисяч доларів. І що ми чуємо від НАБУ, від усіх цих Шабуніних? Захищають свого "викрывача", цінного "спецагента"? А нічого. Як води в рот набрали. Його просто по-тихому зливають.

Вся ця історія із затриманням СБУ "позаштатного агента НАБУ" Шевченка за контрабанду військових запчастин з РФ і продаж з восьмиразовою накруткою «Укроборонпрому» показова.

Але відвернемося на хвилину від цього цинізму: як під час війни на бюджеті мародерять «позаштатні агенти НАБУ». Пам'ятаєте, як Микитась наприкінці минулого року пішов на угоду зі слідством НАБУ, давав свідчення на Татарова, строчив під диктовку НАБУ потрібні Ситнику скарги до судів? А коли Микитася взяла Нацполіція у справі про викрадення, Ситник просто його кинув: дав посадити Микитася в СІЗО, хоча обіцяв захист.

Цікаво, хтось взагалі після цього всього захоче мати якісь справи із Ситником, Не важливо, законні чи не дуже? Дуже сумніваюся. "Поматросив і кинув", так це називається.

Олексій Голобуцький

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