Чиновник стверджує, що зосереджений на боротьбі.

Колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі, який перебуває зараз у в'язниці на своїй батьківщині, заявив, що продовжує голодування й зосереджений на політичній боротьбі.

Про це йдеться в повідомленні на його Facebook-сторінка.

"Зараз я зосереджений на моїй боротьбі та продовжую голодування. Я ставлюсь до цього вкрай серйозно і налаштований дійти до кінця", – зазначив Саакашвілі.

Також він прокоментував своє особисте життя, оскільки отримує щодо цього багато запитань.

"Для тих, хто цікавиться особистим життям. ...Оскільки лунають питання про це, я хочу заявити, що всі мої попередні стосунки завершено. І вже багато місяців тому я та Ліза Ясько (нардеп – Ред.) поєднали наші долі. Ми давно живемо разом, як сім'я з повноправних партнерів. Це велика історія кохання", – написав Саакашвілі.

Читайте такожСаакашвілі звернувся до міжнародної спільноти: заявляє, що його ув'язнили без судуПри цьому політик попросив людей поважати як його з Ясько приватність, так і приватне життя екс-дружини Сандри Руловс, до якої він ставиться з глибокою симпатією, повагою і "вдячний їй за неймовірне спільне життя".

Нагадаємо, Міхеїл Саакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня – в день місцевих виборів. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.

1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали й помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

3 жовтня грузинські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що екс-президент нібито перетнув грузинський кордон у вантажівці, начебто весь шлях з України до Грузії Саакашвілі провів у вентиляційній кабіні авто.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що всі профільні інститути працюватимуть над питанням повернення Саакашвілі в Україну.

У Грузії Саакашвілі був оголошений у розшук – він не був на батьківщині останні 8 років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі є підозрюваним в інших кримінальних справах, серед яких – незаконний перетин кордону. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Автор: Інна Андаліцька