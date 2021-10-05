Саакашвілі зазначив, що дуже любить Україну.

Затриманий у Грузії голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України, колишній грузинський лідер Міхеїл Саакашвілі написав листа українському президенту Володимиру Зеленському.

Саакашвілі розмістив текст листа до президента України на своїй сторінці в Facebook.

У листі чиновник подякував Зеленському за реакцію на затримання й назвав себе фактично "особистим в'язнем" лідера Росії Володимира Путіна.

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"...Глибоко зворушений вашими словами й відгуком справжнього державного діяча високого класу на мій незаконний арешт і ув'язнення в Грузії за сфальсифікованими звинуваченнями, які крім Росії не визнає ніхто у світі...", – написав він.

Саакашвілі також поділився, що дуже любить Україну, і назвав нашу державу другою батьківщиною.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеїл Саакашвілі повідомив, що прибув до Грузії й знаходиться у Батумі. Потім стало відомо, що Саакашвілі був затриманий і поміщений в пенітенціарну установу.

Чиновник назвав себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

Саакашвілі в Грузії оголошений в розшук, він не був у цій країні протягом останніх восьми років. На батьківщині його заочно судили й дали шість років в'язниці за "організацію нападу" на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Саакашвілі також проходить як підозрюваний в інших кримінальних справах. Влада Грузії не раз стверджувала, що Саакашвілі затримають у разі повернення на батьківщину.

Володимир Зеленський 3 жовтня сказав, що в Україні всі профільні інститути працюватимуть над питанням повернення Саакашвілі в нашу країну.

Автор: Екатерина Присяжнюк