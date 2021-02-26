За ініціативою народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяни Плачкової у Верховній Раді зареєстровані альтернативні до поданих раніше законопроекти, що обмежують продаж лікарських препаратів дітям до 14 років.

Про це політик повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"В Україні немає вікових обмежень щодо продажу ліків. І цю практику, як показали страшні випадки з отруєннями таблетками підлітків, потрібно терміново міняти", – зазначила вона.

Відмінність поданих Тетяною Плачковою та іншими нардепами законопроектів (№5122-2 і №5123-1) в тому, що в них запропоновано обмежити продаж ліків дітям не тільки в аптеках, а й онлайн з доставкою.

Депутати також пропонують встановити значні штрафи: за порушення обмежень - від 6 800 до 13 600 грн і від 13 600 до 23 800 грн за повторне порушення протягом року.

"Спочатку Комітет охорони здоров'я пропонував штраф у розмірі 425 гривень. Для порівняння - за продаж пива неповнолітнім розмір штрафу сягає 13 600 гривень", - зазначила парламентарій.

Тетяна Плачкова висловила надію, що ці ідеї об'єднають парламентаріїв і допоможуть прийняти виважене і правильне рішення.

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Автор: УНІАН