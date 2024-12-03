Ймовірно піде працювати у виконавчу владу.

Верховна Рада України проголосувала за дострокове припинення повноважень народного депутата України Альони Шкрум. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

"Рада підтримала складання мандату колегою Альоною Шкрум. За – 307. Альона працювала в Раді 10 років", - зазначив він. Він подякував колезі за роботу, в тому числі і в комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

2 грудня вона повідомила у Facebook, що написала заяву про складання мандату.

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"27 листопада було рівно 10 років, як я склала присягу Народного депутата у ВРУ - це багато. Прийшов час великих змін. Життя - це рух. І треба рухатися туди, де будеш найбільш корисною саме в цей момент", - зазначила вона.

Що відомо про Альону Шкрум

Як повідомляв УНІАН, Альона Шкрум була обрана до парламенту України по списку партії "Батьківщина" під номером 22.

За інформацією джерел у фракції "Батьківщина", Альона Шкрум перейде на роботу до Міністерства розвитку громад та територій України, яке очолює Олексій Кулеба.

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