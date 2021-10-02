Розмова між "слугами" відбулася під час "смарт"-вечірки у готелі Трускавця.

Депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко облаяв свого однопартійця Романа Грищука в той час, як парламентарів знімали журналісти.

Про це повідомляє 24 канал.

Депутати зараз перебувають у від’їзді в Трускавці, де сьогодні, 2 жовтня, пройде велике засідання політсили, зокрема з участю президента Володимира Зеленського, глави СБУ Івана Баканова і, ймовірно, керівниці ОГП Ірини Венедіктової.

Під час вечірки у готелі, де відпочивають члени президентської фракції, журналісти застали Тищенка, коли той жваво говорив з колегою по партії Грищуком. Проте розмова перейшла у лайку.

"Я буду з тобою розмовляти так, як розмовляю. Ти заї*** уже, бл***", – сказав Тищенко, однак невдовзі помітив камеру журналістів.

Що стало приводом для палкої дискусії між "слугами" – не вказується.

"Трускавець-2.0": що відомо

Про виїзне засідання "Велика фракція", яке проходитиме у Трускавці, стало відомо у вересні.

Зустріч "слуг народу", на яку запрошують і журналістів, відбудеться 1-2 жовтня в готелі Rixos Prykarpattya в Трускавці. На другий день очікується участь президента Володимира Зеленського.

На думку політологів на зустрічі вирішуватиметься питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Автор: Віолетта Орлова