Позмагатися між собою політика можуть, граючи, зокрема, в більярд та настільний теніс.

У Трускавці фракція "Слуга народу" проводить смарт-вечірку, на яку запросили журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, смарт-вечірка розпочалася після офіційної частини "Великої фракції".

Народні депутати від "Слуги народу" на смарт-вечірці в Трускавці вечеряють під "живу" музику - гурт виконує кавери на відомі пісні, а також під електронну музику.

На заході депутати мають змогу зіграти в більярд, настільний теніс та настільний футбол. Крім того, тут є ігрова консоль.

На смарт-вечірці присутній, зокрема прем'єр-міністр Денис Шмигаль та заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Також перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко раніше анонсував традиційний турнір з настільного тенісу між депутатами та журналістами.

Для присутніх на вечірці організували "шведський стіл" з різноманітними смаколиками.

Тут й свіжі овочі, канапки, м'ясна нарізка, порційні салати, екзотичні фрукти та декілька видів тістечок.

"Трускавець-2.0": що відомо

Про виїзне засідання "Велика фракція", яке проходитиме у Трускавці, стало відомо у вересні.

Зустріч "слуг народу", на яку запрошують і журналістів, відбудеться 1-2 жовтня в готелі Rixos Prykarpattya в Трускавці. На другий день очікується участь президента Володимира Зеленського.

На думку політологів на зустрічі вирішуватиметься питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Автори: Надя Пришляк, Таня Поляковська