Збори фракції "Слуга народу" у Трускавці заплановані на наступні вихідні – з 1 до 3 жовтня.

Питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради буде вирішуватися на виїзному засіданні фракції "Слуга народу" в Трускавці, що заплановано на наступні вихідні – з 1 до 3 жовтня.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив політолог Володимир Фесенко.

Зокрема, коментуючи інформацію про нібито збір підписів серед депутатів за відставку Разумкова, він зазначив: "Станом на ранок я не чув жодної офіційної інформації про збір підписів. Одна річ - розмови, інша річ - щоб збирати підписи, потрібно отримати підписні листи в Апараті Верховної Ради. Жодного повідомлення про те, що хтось отримав листи для збору підписів за відставку Разумкова, не було", - сказав він.

Водночас Фесенко вважає, що ймовірність відставки Разумкова висока.

"Я вважаю, що питання буде вирішуватися на зустрічі в Трускавці, зустрічі фракції з президентом. Тому що по суті в ситуації навколо закону про олігархів Разумков поставив себе проти президентської команди", - пояснив політолог.

Фесенко також висловив переконання, що у разі відставки Разумков буде змушений розпочинати власну політичну кар'єру, формувати власну політичну силу.

Конфлікт Разумкова і фракції "Слуга Народу"

17 вересня в ефірі програми "Свобода слова" Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечалися через законопроект про олігархів, який спікер направив до Венеціанської комісії, попри позицію фракції "СН", яка виступала проти цього кроку.

Разумков пояснив, що відправив законопроект до Венеційської комісії за зверненням чотирьох опозиційних фракцій та груп та уповноваженого ВР з прав людини.

Читайте також"Головне - не посади, а принципи": Разумков про керівництво парламентом

Своєю чергою Арахамія зазначив: "Я просто хочу невеликий акцент зробити - спікера не обирають, спікера делегують, і монобільшість делегує спікера Разумкова. Просто це потрібно завжди пам'ятати. Я маю на увазі, що у нас достатньо голосів, щоб делегувати спікером будь-яку людину".

20 вересня під час засідання Погоджувальної ради Разумков звернувся до антикорупційних органів з проханням перевірити інформацію про начебто пропонування депутатам хабарів за підтримку "деяких відставок".

Своєю чергою перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевняв, що немає жодних ініціатив щодо відставки Разумкова з посади голови Верховної Ради.

22 вересня Разумков заявив, що його не запрошували на заплановану нараду за участю фракції "СН", представників усіх гілок влади та президента.

Автор: Леся Лещенко