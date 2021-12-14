Народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко перекинув касовий апарат над головами людей.

Народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко закинув у сесійну залу парламенту касовий апарат, у нього виник конфлікт зі співробітниками Управління державної охорони.

Як передає кореспондент УНІАН, депутат трішки поштовхався з охоронцями, які завадили йому увійти до сесійної зали з касовим апаратом, і перекинув апарат через охоронців у сесійну залу.

Згодом депутат у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання УНІАН, пояснив, що він виходив на вулицю до мітингувальників, які зібралися перед парламентом і які "борються проти запровадження РРО" (реєстраторів розрахункових операцій для фізосіб-підприємців – УНІАН).

"Вони передали мені касовий апарат, який просили, як символ, передати керівництву фракції "Слуга народу"... Я його ніс в зал, але чомусь мене зупинила охорона і почала пояснювати, що я не маю права цього зробити. По-перше, це не зброя, а заборонено проносити зброю. З іншого боку, я звик виконувати свої обіцянки: якщо я людям пообіцяв, що я це зроблю, - я зроблю", - сказав Ніколаєнко.

Він розповів, що таки передав касовий апарат депутату від "СН", голові Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву.

На зауваження кореспондента УНІАН, що він таки поштовхався зі співробітниками УДО, Ніколаєнко сказав, що вони "порушували закон".

Також на запитання, чи не постраждав хтось через те, що він кинув касовий апарат у сесійну залу, Ніколаєнко запевнив, що постраждали немає.

"Там його впіймав мій однофракційник Волинець. Все добре. Я люблю баскетбол, у мене гарно це вийшло", - сказав парламентар.

Що передувало

1 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає відтермінування використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.

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Автор: Таня Поляковська