Данілов зазначив, що країна зараз потребує оборонної зброї.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що 1994 року Україну обдурили, коли забирали ядерну зброю. За його словами, зараз країна має отримати за це компенсацію.

В інтерв'ю "Апострофу" Данілов наголосив, що вилучені в України у 1994 році ядерні боєголовки опинилися в Російській Федерації. За словами секретаря РНБО, наразі Росія шантажує весь світ цією ядерною зброєю, тоді як Україна навіть не отримала компенсації.

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Данілов зазначив, що країна зараз потребує оборонної зброї.

"У 94-му році, коли нас, вибачте, обдурили, коли боєголовки ядерні забрали, Російська Федерація забрала до себе ці боєголовки з ядерними компонентами, і сьогодні шантажує весь світ. Ми маємо отримати за це компенсацію. Я вже не кажу, що жодної грошової компенсації адекватної не було, і ми сьогодні потребуємо допомоги у вигляді зброї захисту. Чи буде вона надана чи ні, дивитимемося, як це відбуватиметься", – сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше Данілов разом з міністром оборони Олексієм Рєзніковим минулими вихідними відвідав компанію, яка розробляє зброю для протидії України російській агресії.

Довідка УНІАН. Станом на 1991 рік, Україна мала третій за розміром ядерний арсенал світу. Україна втратила ядерний статус 2 червня 1996 року. Це другий випадок в історії після ПАР, яка відмовилася від ядерної зброї через значні соціальні зміни пов'язані з демонтажем системи Апартеїду.

Ситуація на кордоні України та РФ

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

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Автор: Вікторія Гордієнко