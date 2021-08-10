Резніков заявив, що Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала.

Україна стурбована діями Російської Федерації, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час зустрічі з керівником Jamestown Foundation Гленом Говардом в рамках робочого візиту до США, інформує прес-служба Резнікова.

"Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала. Ми особливо занепокоєні діями РФ, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї. Саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці, впливає на Балкани. Зараз те саме відбувається з "Північним потоком-2". Три країни Балтії опиняться під страшенним тиском. Так само під прямою загрозою опинилась Польща", - зазначив він.

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За словами Резнікова, для України та країн Балтії – це майже гарантована ескалація, а для решти Європи – тотальна залежність у майбутньому і гарантований шантаж.

"Я переконаний, що треба посилити санкції проти компаній, які втілюють цей проект, і не допустити його запуску. Важливим є розширення безпекового пакету для України. У першу чергу – за рахунок розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила, що в окупованому Росією Криму вже розміщені потенційні носії ядерної зброї. РФ перетворює територію півострова і навколишніх вод "на свій військовий форпост в Азово-Чорноморському регіоні".

Автор: Леся Лещенко