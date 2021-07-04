США передадуть Україні патрульні катери.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Сполучені Штати Америки почнуть передачу Україні патрульних катерів Mark VI в 2022 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу в Одесі на урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

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Він зазначив, що Україна разом зі Сполученими Штатами Америки, Великобританією, Туреччиною та багатьма іншими країнами-друзями активно реалізує спільні масштабні проекти з оновлення українського корабельного складу, розвитку сучасної військово-морської інфраструктури та здійснення підготовки особового складу.

"Вже сьогодні військово-морська база "Схід" в Бердянську нарощує здібності та активно розвиває свою інфраструктуру. А склад наших сил на Азові посилений ще двома бойовими катерами", - заявив Зеленський. Він додав, що багато років велися розмови про необхідність нового пункту базування для патрульних катерів.

"Ми відмовилися від розмов і приступили до реальної роботи – в порту "Південний" формується відповідна інфраструктура, розгорнуто управління дивізіону кораблів, базуються два катери типу Island і очікується поповнення ще щонайменше трьома катерами, які зараз проходять модернізацію в Сполучених Штатах Америки. Наступного року американська сторона почне передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI", - повідомив Зеленський.

"Конкретними заходами наповнюється підписаний у 2020 році меморандум про співпрацю між Україною та Великобританією. У короткостроковій перспективі наш флот поповниться протимінними кораблями, сучасними ракетними катерами", - додав президент.

Передача катерів

У липні 2020 року Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI та супутнього обладнання.

Будівництво першої партії кораблів буде завершено до грудня 2022 року.

Побудує кораблі компанія SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Будівництво обійдеться в майже 20 млн доларів.

Замовником з боку США є Командування військово-морських систем, а фінансування здійснюється за програмою посилення обороноздатності України.

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Автор: Віталій Саєнко