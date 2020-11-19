Президенту України Володимиру Зеленському не довіряють 51% українців.

Найбільшою недовірою українців серед політиків користуються Петро Порошенко, йому не довіряють 74% громадян, Юлія Тимошенко (72%) і Арсен Аваков (67%). При цьому найнижчий антирейтинг довіри у голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і міністра охорони здоров'я Максима Степанова - їм не довіряють всього 36% громадян.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг", проведеного 15-17 листопада.

Згідно з даними рейтингу, президенту України Володимиру Зеленському не довіряють 51% українців. При цьому, глава держави користується найбільшою довірою серед населення (йому довіряють 46%).

Що стосується дій влади по боротьбі з коронавірусом, то, за даними опитування, 35% опитаних задоволені діяльністю президента Зеленського в цьому напрямку, 60% - незадоволені.

Діяльністю голови Ради Разумкова задоволені 33%, незадоволені - 48%, прем'єр-міністра Шмигаля - 23% і 60% відповідно, Верховної Ради - 19% і 72%, Максима Степанова - 33% і 55%.

Заходи, введені владою у боротьбі з коронавірусом, вважають оптимальними 48% опитаних, 24% - занадто м'якими, 11% - навпаки занадто жорсткими.

Опитування проведено з 15-17 листопада 2020 року серед 3000 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Замовник опитування - відсутній. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,8%.

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Автор: УНІАН