18 березня не курити в кулуарах їх уже просив Стефанчук.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков попросив народних депутатів не курити у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи позачергове засідання Верховної Ради.

"На вимогу ваших же колег звертаюся до всіх народних депутатів, особливо тих, хто використовує IQOS. У кулуарах немає таблички "IQOS-free" або "Friendly zone". Будь ласка... Щоб ми потім це відео не демонстрували шановним журналістам, не було прикладів того, як народні депутати самі порушують закон", - сказав голова ВР.

Куріння у Верховній Раді: що передувало

18 березня перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликав депутатів не курити в парламенті.

Під час засідання ВР народний депутат від "Опозиційної платформи - за життя" Олександр Лукашев заявив: "Я б хотів звернути колективну увагу депутатів на те, що біля правого входу в сесійну залу знепритомнів поліціянт. Бо він задихається від того запаху, який іде від айкосів. У кулуарах не можна перебувати".

За словами Лукашева, співробітник охорони звернувся до нього з проханням привернути увагу до цієї ситуації, бо він "не може далі виконувати свої професійні обов'язки".

Пізніше Лукашев також додав, що "журналісти... постійно також порушують це правило і в чоловічому туалеті зробили неможливу атмосферу".

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Автор: Тетяна Поляковська