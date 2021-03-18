За словами одного з нардепів, співробітнику охорони стало погано через запах у кулуарах.

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликав депутатів не палити в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у сесійній залі парламенту.

"Я хочу звернутися до Апарату Верховної Ради, до народних депутатів: ВР не є IQOS-friendly. Тому я дуже прошу використовувати їх тільки в місцях, відведених для вживання відповідних засобів", - сказав перший заступник глави парламенту.

Так він відреагував на заяву народного депутата від "Опозиційної платформи - за життя" Олександра Лукашева про те, що через запахи в кулуарах стало погано співробітнику охорони Ради.

Читайте такожСигарети чи IQOS: дослідження показало, з яких продуктів українці частіше починають споживати тютюн

"Я б хотів звернути колективну увагу депутатів на те, що біля правого входу в сесійну залу знепритомнів поліціянт. Бо він задихається від того запаху, який іде від айкосів. У кулуарах неможливо перебувати", - повідомив Лукашев.

За його словами, співробітник охорони попросив депутата привернути увагу до цієї ситуації, тому що він "не може далі виконувати свої професійні обов'язки".

Згодом Лукашев додав, що "журналісти... постійно також порушують це правило і в чоловічому туалеті зробили неможливу атмосферу".

"Краще нехай п'ють, ніж отруюють наше повітря", - підсумував нардеп.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська