Чиновника перевели у в'язницю, яка знаходиться у Глдані, поділилася народна обраниця.

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі знаходиться у "критичному" стані, в'язниця не надає інформацію про його місцеперебування.

Про це у своєму відеозверненні на сторінці у Facebook повідомила народний депутат від "Слуги народу", дівчина Саакашвілі Єлизавета Ясько.

Пізніше народна обраниця поділилася, що чиновника перевезли в "найнебезпечніше місце для його життя" – глданську в'язницю.

Читайте такожСаакашвілі відреагував на відео, на якому нібито їсть попри голодування: розкрив, що приймав"Всупереч заявам консиліуму лікарів, грузинського та українського обмудсменів, позиції України, його перевели в найнебезпечніше місце для його життя – Глдані!", – написала депутат.

Нагадаємо, 8 листопада, видання "Грузія Online" з посиланням на матір Міхеїла Саакашвілі Гіулі Аласанію повідомило, що чиновника відвезли з пенітенціарної установи №17 в невідомому напрямку.

Передбачається, що його перевезли в Горійський військовий госпіталь, оснащений сучасною медичною технікою.

Відзначається, що деякий час тому над пенітенціарною установою №17, де утримувався Саакашвілі, з'явився вертоліт. Також звідти виїхали дві броньовані автомашини.

При цьому родичів і адвокатів у в'язницю не пускають.

Раніше сьогодні, 8 листопада, його особистий лікар заявив, що консиліум докторів, скликаний за рішенням МОЗ, одноголосно уклав, що Саакашвілі потребує негайної госпіталізації в багатопрофільну клініку.

"Згідно з аналізами, всі показники погіршилися. Відзначено загальне погіршення стану, рада одноголосно вирішила, що його необхідно терміново перевезти на лікування і діагностику в багатопрофільну клініку", – розповів особистий лікар екс-президента Ніколоз Кіпшидзе.

Водночас Ясько на своїй сторінці в Facebook також повідомила, що консиліум лікарів після відвідин Саакашвілі "терміново зробив заяву про необхідність негайного переведення в лікарню з мультитехнологічною апаратурою".

Пізніше вона також повідомила, що є інформація, що Саакашвілі нібито почали перевозити в лікарню в Горі на вертольоті. "Але ця інформація не підтверджена. В якому стані Міхеїл – також поки немає підтвердженої інформації", – написала нардеп.

Автор: Таня Поляковська