У чиновника почалися проблеми з серцем, повідомив його особистий лікар.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала листа від екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, де він повідомляє про критичний стан та незадовільний результат аналізів.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні отримала листа від громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі. На 35-й день голодування Міхеїл повідомляє про критичний стан свого здоров’я, незадовільні результати аналізів, зроблених напередодні", – розповіла вона.

Денісова також констатувала, що в 71-шу річницю ухвалення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, підписантом якої є і Республіка Грузія, продовжують застосовуватися катування стосовно громадян шляхом ненадання належної медичної допомоги.

Читайте такожСтан здоров'я Саакашвілі у Грузії: стало відомо про формування лікарського консиліуму"Закликаю керівництво Грузії дотримуватися норм міжнародного права, зокрема, статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. Міхеїл сьогодні вкрай потребує підтримки з боку світового співтовариства. Звертаюся до грузинської влади забезпечити громадянина України Міхеїла Саакашвілі належною медичною допомогою", – резюмувала вона.

Особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе сказав, що стан чиновника погіршився, та почалися проблеми з серцем, повідомляє "Україна 24" в Telegram.

"Ми отримали відповіді тестів та обговорили з консиліумом параметри. Порівняно з минулим консиліумом, результати стали гіршими. Саакашвілі ослаб і скаржиться на прискорене серцебиття", – поділився медик.

Нагадаємо, Міхеїл Саакашвілі, який має громадянство України, повернувся на батьківщину, до Грузії, незадовго до першого туру муніципальних виборів. Його затримали в Тбілісі 1 жовтня на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосувалися посадових злочинів. Згідно з ними, екс-президент повинен пробути в ув'язненні шість років.

Зараз Саакашвілі тримають в руставській в'язниці, він оголосив голодування, оскільки вважає себе політичним в'язнем. Лікарі та адвокати наполягають на госпіталізації екс-президента в приватну багатопрофільну клініку.

Влада погоджується госпіталізувати його в лікарню Глданської в'язниці в Тбілісі, наполягаючи, що вона повністю підходить для голодуючих ув'язнених. Адвокати Саакашвілі сумніваються не тільки в можливостях тюремного госпіталю. За їхньою інформацією, там планується інсценувати бунт з метою ліквідації третього президента Грузії.

28 жовтня адвокат Діто Садзаглішвілі повідомив, що Саакашвілі погодився на надання йому медичної допомоги.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що відмовляється використовувати наявні у неї повноваження і помилувати Саакашвілі.

Автори: Наталія Хаджі, Екатерина Присяжнюк