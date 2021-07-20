Група нідерландських прокурорів та слідчих готова приїхати до України для напрацювання подальших кроків у справі МН17.
Як повідомили в Офісі генерального прокурора України, генпрокурор Ірина Венедіктова провела зустріч з надзвичайним і повноважним пПослом Королівства Нідерландів в Україні Йоганнесом де Молом.
Венедіктова наголосила, що такі злочини проти людяності мають бути покарані, і для цього українська сторона задіює всі можливі ресурси. "В планах у нас створити Міжнародну раду при генпрокуророві, щоб ефективно співпрацювати із міжнародними судами та використовувати правовий досвід інших країн, що пройшли через збройні конфлікти", - зазначила вона.
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Своєю чергою посол Нідерландів заявив, що для напрацювання подальших кроків у справі МН17 до України готова приїхати група нідерландських прокурорів та слідчих. "Також сторони обговорили можливість візиту до України генерального прокурора Нідерландів", - йдеться у повідомленні.
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