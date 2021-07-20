Генпрокурор обговорила з послом Нідерландів в Україні справу МН17.

Група нідерландських прокурорів та слідчих готова приїхати до України для напрацювання подальших кроків у справі МН17.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора України, генпрокурор Ірина Венедіктова провела зустріч з надзвичайним і повноважним пПослом Королівства Нідерландів в Україні Йоганнесом де Молом.

Венедіктова наголосила, що такі злочини проти людяності мають бути покарані, і для цього українська сторона задіює всі можливі ресурси. "В планах у нас створити Міжнародну раду при генпрокуророві, щоб ефективно співпрацювати із міжнародними судами та використовувати правовий досвід інших країн, що пройшли через збройні конфлікти", - зазначила вона.

Читайте такожУкраїна пам'ятає про трагедію літака МН17 та вірить у притягнення до відповідальності винних-Зеленський

Своєю чергою посол Нідерландів заявив, що для напрацювання подальших кроків у справі МН17 до України готова приїхати група нідерландських прокурорів та слідчих. "Також сторони обговорили можливість візиту до України генерального прокурора Нідерландів", - йдеться у повідомленні.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Закелова