Президент України підкреслив, що постійно відтерміновувати проведення саміту в нормандському форматі не вийде.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі, якщо зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) щодо Донбасу постійно буде відкладатися, то він проведе окремо зустрічі з кожним з лідерів цих країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на всеукраїнському форумі "Україна 30. Культура, медіа, туризм" у Києві.

"У будь-якому разі готується "нормандська" зустріч. Вона повинна бути. Я від себе скажу, і я сказав це нашим західним партнерам - не буде зустрічі в нормандському форматі, я знайду формат, коли зустрінуся з кожним з лідерів "нормандської четвірки. Якщо, як кажуть, "гора не идет к Магомету", нічого страшного, я зустрінусь з кожним окремо", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що постійно відтерміновувати вирішення цього важливого питання не вийде.

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Нормандський формат: що це

Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна - Німеччина - Франція - Росія), де обговорюються питання про російську збройну агресію проти України.

Назва формату походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

Останній саміт "нормандської четвірки" щодо Донбасу відбувся в Парижі в грудні 2019 року. Після того новий саміт планувалося провести в Берліні, але досі він так і не відбувся.

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Автор: Костянтин Гончаров