За словами віце-прем'єра, якщо перерахувати домовленості в Парижі, то можна сказати, що сторони їх виконали.

Україна майже реалізувала домовленості, яких досягнула під час зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі минулого року.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв’ю Радіо Свобода.

Про це він сказав у відповідь на питання про дедлайн для поступу в переговорах, про який торік заявляв президент Володимир Зеленський. Міністр припустив, що йшлося про рік з моменту Паризького саміту, хоча підкреслив, що це лише його припущення.

"Мене спитали журналісти, що мав на увазі президент Зеленський, коли казав, що він бере рік. Я казав, що, напевне, на мою думку, в тому числі домовившись 9 грудня з лідерами "нормандського формату" про певний план дій, який виписаний в Паризькому саміті, ми беремо рік на те, щоб його реалізувати. І ми майже його реалізували", - зазначив Резніков.

Міністр вказав на те, що Тристороння контактна група визначила чотири нових ділянки для розведення сил від лінії розмежування, а також 19 місць для гуманітарного розмінування. Також він нагадав про два нових пункти перетину лінії розмежування, які планується відкрити 10 листопада. Режим тиші, за його словами, продовжує працювати, попри порушення.

Читайте такожЗеленський розповів, в якому випадку відбудеться зустріч лідерів країн "нормандського формату"

"Якщо перерахувати домовленості в Парижі, то можна сказати, що сторони виконали. І це є підставою для нової зустрічі. Але в тому числі на новій зустрічі в Берліні лідери "нормандського формату" можуть сісти і сказати: дещо ми не зробили - давайте запитаємо у себе чому, хто не доклав зусиль, хто, можливо, винен, чи поставили ми собі реальні плани, чи, можливо, ми десь не допрацювали. І про це всі четверо поговорять - представники Росії, України, Німеччини і Франції", - припустив міністр.

Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки"

За результатами саміту в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року в Парижі лідери України, ФРН, Франції та РФ узгодили комюніке, в якому заявили, що підтримують домовленість у рамках Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил на трьох додаткових ділянках на Донбасі до кінця березня 2020 року.

Також вони заохочують ТКГ сприяти звільненню та обміну утримуваними особами, пов’язаними з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених".

Лідери "нормандської четвірки" підтримують досягнення протягом 30 днів домовленості в рамках ТКГ про нові пункти пропуску через лінію розмежування.

Крім того, сторони висловили зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках "нормандського формату" і ТКГ щодо всіх правових аспектів закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей з метою забезпечення його функціонування на постійній основі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій