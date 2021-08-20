На засіданні, зокрема, обговорять ситуацію щодо поширення COVID-штаму "Дельта" в Україні.

У п’ятницю Рада національної безпеки та оборони планує розглянути новий пакет санкцій.

Про це повідомляє Обозреватель з посиланням на поінформовані джерела.

Санкції стосуватимуться виключно іноземців.

Водночас, за даними співрозмовників видання, питання усунення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації цього разу розглядати не будуть.

Читайте такожЗеленський описав Путіна в двох словахУ порядку денному також питання оборонного характеру й ситуації з поширенням COVID-штаму "Дельта" в Україні.

13 серпня президент Володимир Зеленський доручив секретареві РНБО Олексію Данілову організувати засідання 20 серпня.

Тоді повідомлялося, що міжвідомча робоча група з питань збереження та відтворення лісів під головуванням Данілова розглянула питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України".

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Автор: Яна Ставська