У п’ятницю Рада національної безпеки та оборони планує розглянути новий пакет санкцій.
Про це повідомляє Обозреватель з посиланням на поінформовані джерела.
Санкції стосуватимуться виключно іноземців.
Водночас, за даними співрозмовників видання, питання усунення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації цього разу розглядати не будуть.
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13 серпня президент Володимир Зеленський доручив секретареві РНБО Олексію Данілову організувати засідання 20 серпня.
Тоді повідомлялося, що міжвідомча робоча група з питань збереження та відтворення лісів під головуванням Данілова розглянула питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України".
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