Про час та місце проведення засідання буде повідомлено додатково.

У п'ятницю, 20 серпня, має відбутися засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

В повідомленні прес-служби РНБО зазначається, що президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 20 серпня засідання РНБО України.

Повідомляється, що всі члени РНБО поінформовані про проведення засідання.

Також сказано, що про час та місце проведення засідання буде повідомлено додатково.

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Напередодні стало відомо, що Зеленський доручив підготувати засідання Ради національної безпеки та оборони з питання залісення України.

Як повідомляє РНБО, міжвідомча робоча група з питань збереження та відтворення лісів під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова розглянула питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України".

Як зазначив Данілов, президент Зеленський доручив підготувати засідання РНБО України з цього важливого питання.

Автор: Надя Пришляк