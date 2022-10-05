Новий голова Нацбанку буде призначий цього тижня, вважає народний депутат.

Кандидатуру Андрія Пишного на посаду голови Національного банку України буде внесено на розгляд Верховної Ради.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

"Новим головою НБУ стане Андрій Пишний. Його кандидатуру внесуть одразу після голосування відставки пана Шевченка (Кирило Шевченко - УНІАН) найближчим часом", - написав Железняк.

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Він вважає, що призначення відбудеться на цьому тижні, у день голосування за проект державного бюджету на 2023 рік у першому читанні.

Відставка голови НБУ - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що подає у відставку за станом здоров'я.

"В силу причин, пов'язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови Національного банку України", - зазначив він. Шевченко зазначив, що вже звернувся до президента України Володимира Зеленського з відповідною заявою.

Довідка УНІАН. Верховна Рада призначила Кирила Шевченка головою Національного банку України 16 липня 2020 року.

Андрій Пишний народився 26 жовтня 1974 року на Тернопільщині. 26 березня 2014 року він став головою правління "Ощадбанку" і керував ним понад 6 років.

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