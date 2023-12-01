Цю посаду обійме Віталій Половенко. У Міноборони розповіли, чим він займатиметься.

Кабінет Міністрів призначив полковника Віталія Половенка заступником міністра оборони України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України в Telegram. Зокрема, в команді Міноборони полковник Половенко буде сфокусований на питаннях тилового забезпечення.

Як зазначили в оборонному відомстві, з 2019 року Віталій Половенко – начальник відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України.

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Він є учасником бойових дій та кандидатом військових наук.

"Пріоритетні напрямки роботи — розробка та запровадження нових стандартів у системі продовольчого забезпечення; удосконалення системи речового забезпечення; вчасне та повне тилове забезпечення воїна на фронті", - сказано у повідомленні.

В Міноборони переконані, що досвід Половенка допоможе привести систему тилового забезпечення у відповідність до реальних вимог сучасної війни.

Перестановки у Міноборони

У вересні 2023 року Кабінет міністрів України розпочав масштабну реорганізацію Міністерства оборони України у зв'язку зі зміною голови відомства: на місце колишнього міністра Олексія Резнікова обрали Рустема Умєрова. Останній у 2022-2023 роках обіймав посаду очільника Фонду державного майна України.

18 вересня Кабмін офіційно звільнив всіх заступників Резнікова окрім першого заступника Олександра Павлюка. Зокрема, було звільнено Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова.

27 вересня уряд призначив нових заступників міністра оборони. Зокрема, на посади заступників було призначено Юрія Джигира, Катерину Черногоренко та Наталію Калмикову.

5 жовтня Кабмін призначив ще трьох заступників: Івана Гаврилюка, Дмитра Кліменкова та Станіслава Гайдера.

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