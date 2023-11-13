Зокрема, посаду може втратити командувач Медичних сил ЗСУ, на звільненні якої наполягали парамедики та волонтери, пише видання.

У Міністерстві оборони України розглядають можливість звільнення трьох командувачів ЗСУ. Про це пише "Українська правда" із посиланням на джерела у військово-політичному керівництві країни.

За даними співрозмовників видання, звільнити можуть командувача Медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва. Відповідне подання готує міністр оборони України Рустем Умєров.

"Як відомо, на звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням Сил оборони. Про причини ймовірного звільнення Тарнавського, який очолює один із напрямків українського контрнаступу, не повідомляється", – йдеться у матеріалі.

Підстави для звільнення командувача Обʼєднаних сил ЗСУ Сергія Наєва джерела також не уточнюють. Видання стверджує, що він може стати одним із головних фігурантів справи, щодо оборони Херсонщини на початку російського вторгнення в 2022 році.

В Офісі президента у відповідь на звернення УП щодо ймовірних звільнень заявили, що у разі ухвалення такого рішення про це буде у відповідний спосіб повідомлено на офіційному сайті глави держави. Таку позицію озвучив прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров.

Зазначається, що один зі співрозмовників видання стверджує, що питання відставок цих командувачів розглядається вже кілька місяців.

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9 листопада 2023 року Верховна Рада проголосувала за звільнення міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. Таке рішення підтримали 243 народних депутати. Заяву про відставку Гутцайт написав 8 листопада.

Раніше президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Силами спеціальних операцій ЗСУ. На його місце призначили Сергія Лупанчука. В Офісі президента зауважили, що подання про звільнення Хоренка надійшло від міністра оборони Рустема Умєрова.

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