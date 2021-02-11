Деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що Микола Тищенко, котрий наразі очолює київський осередок «Слуги народу», незабаром буде призначений главою партосередку «Слуги народу» на Закарпатті.

Жодних рішень щодо обрання чи призначення народного депутата Миколи Тищенка головою Закарпатської обласної організації партії "Слуга народу" не ухвалено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Спочатку він відмовлявся коментувати інформацію про можливість призначення Тищенка головою партійного осередку на Закарпатті, зазначаючи: "Я ж не коментую анонімності".

Потім Корнієнко все-таки уточнив, що такі рішення ухвалюють самі члени осередку.

За його словами, спочатку має бути рішення місцевої партконференції, а вже потім "керівні органи будуть на це реагувати".

"Якщо обласна конференція Закарпаття вирішить доручити керівництво такому нашому відомому депутатові, як Микола Миколайович (Тищенко – УНІАН), - будемо розглядати", - додав Корнієнко.

Що передувало

Сьогодні, 11 лютого, видання LB.ua з посиланням на власні джерела повідомило, що Тищенко, котрий наразі очолює київський осередок «Слуги народу», незабаром буде призначений главою партосередку «Слуги народу» на Закарпатті.

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Автор: Надя Пришляк