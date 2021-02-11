За даними джерел LB.ua, одне з основних завдань, які постануть перед Тищенком, - відновлення роботи аеропорту на Закарпатті.

За інформацією ЗМІ, депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко, який зараз очолює Київську організацію партії, незабаром буде призначений головою організації СН на Закарпатті. Читайте такожУкраїнці продовжують довіряти Зеленському та Кличку найбільше - новий рейтинг

Про це повідомляє LB.ua, посилаючись на інформацію джерел у "Слузі народу".

Згідно з інформацією журналістів, Тищенко вже дав свою згоду, а про рішення нібито буде повідомлено під час великого з'їзду в кінці лютого.

За даними джерел LB.ua, одне з основних завдань, які постануть перед Тищенком, - відновлення роботи місцевого аеропорту.

Раніше видання LB.ua повідомило, що партія "Слуга народу" під час з'їзду затвердить кандидатом у народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області важкоатлета Василя Вірастюка.

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Автор: УНІАН