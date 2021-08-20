Президент Володимир Зеленський віджався на брусах у вишиванці у рамках нового челенджу до Дня Незалежності.
Відповідне відео він виклав на своїй сторінці у Facebook.
"Всім привіт! Я, Володимир Зеленський, Президент України, приймаю челендж #здороваукраїна30 та передаю його НОК України та олімпійській команді", - написав він у коментарі до відео.
Президент закликав спортсменів одягти вишивану, виконати свою улюблену фізичну вправу 30 разів та позначити людину, аби передати естафету далі.
"Тож, Сергій Назарович Бубка, приймайте естафету!" - закликав Зеленський після того, як зробив 30 віджимань на брусах.