У ніч на 25 серпня столичне метро подовжить роботу на 2 години.

У зв’язку з відзначенням у місті Києві Дня Державного Прапора України та 30 річниці Незалежності України в Києві, 23-24 серпня заплановані зміни у роботі столичного метрополітену.

Про це повідомляється на офіційному сайті Київської міської держадміністрації.

Так, 23 серпня протягом дня закриють вхід та вихід станції метро "Золоті ворота", який розташований на вул. Володимирській.

24 серпня від початку руху до 13:00 закриють вхід та вихід станції метро "Майдан Незалежності" та перехід між станціями "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" (проїзд потягів здійснювати без зупинки на станції "Майдан Незалежності").

24 серпня з 8:00 до 13:00 закриють вхід та вихід станції метро "Хрещатик", який розташований на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Також у ніч проти 25 серпня метрополітен продовжить роботу на 2 години.

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У разі необхідності 24 серпня перед початком урочистого концерту (початок концерту о 18:30), в залежності від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро "Олімпійська". Також після закінчення концерту, в залежності від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) входу станцій метрополітену "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац Спорту".

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Автор: Інна Андаліцька