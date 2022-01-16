П’ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко переконаний, що для його арешту немає підстав, тож цього не станеться після повернення до України.
Про це Порошенко заявив на брифінгу в Українському домі у Варшаві, передає LB.ua.
"Не тому, що я такий недоторканний, але нуль підстав для цього. Упевнений, Зеленський не зробить цього - не вистрілить собі у ногу. Немає підстав (для затримання), тому нема чого коментувати", - сказав Порошенко.
Порошенко також пообіцяв прийти 17 січня до Печерського райсуду, де йому мають обирати запобіжний захід. Засідання суду має розпочатися об 11:00.
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Також п'ятий президент прокоментував звинувачення у сприянні фінансуванню терористичних "ДНР" і "ЛНР", які йому інкримінують у вугільній справі, пише LB.ua.
"Чи фінансував я сепаратистів? У мене одне важливе зауваження: у нас жодних сепаратистів нема і нема конфлікту на Сході, у нас є російська агресія і російські солдати. Хто їх фінансує? Містер Путін", - заявив Порошенко.
Підозра Порошенку в держзраді
Наприкінці 2021 року стало відомо, що Петрові Порошенку відправили поштою підозру в державній зраді. Сам Порошенко зараз перебуває за кордоном.
П'ятий президент записав відеозвернення, в якому заявив, що повернеться в Україну в січні. У ролику Порошенко розповів, що зараз перебуває у Варшаві, де заплановано зустрічі з польськими та європейськими політиками, і має намір повернутися в Україну "за власним графіком".
Раніше в ДБР заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.
6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка. Майно, на яке суд вирішив накласти арешт, включає квартири у Вінниці та Києві, садибу в Козині, земельні ділянки, а також акції приватних компаній.
За даними адвокатів, екс-президент має прибути в України вранці 17 січня (за повідомленнями ЗМІ, о 9:00). Також вони заявили, що Офіс генпрокурора та суд приховують від громадськості існування ухвали про затримання Порошенка для його доставлення до суду.