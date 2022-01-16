Петро Порошенко також пообіцяв після повернення до України прийти до суду, де йому мають обирати запобіжний захід.

П’ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко переконаний, що для його арешту немає підстав, тож цього не станеться після повернення до України.

Про це Порошенко заявив на брифінгу в Українському домі у Варшаві, передає LB.ua.

"Не тому, що я такий недоторканний, але нуль підстав для цього. Упевнений, Зеленський не зробить цього - не вистрілить собі у ногу. Немає підстав (для затримання), тому нема чого коментувати", - сказав Порошенко.

Порошенко також пообіцяв прийти 17 січня до Печерського райсуду, де йому мають обирати запобіжний захід. Засідання суду має розпочатися об 11:00.

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Також п'ятий президент прокоментував звинувачення у сприянні фінансуванню терористичних "ДНР" і "ЛНР", які йому інкримінують у вугільній справі, пише LB.ua.

"Чи фінансував я сепаратистів? У мене одне важливе зауваження: у нас жодних сепаратистів нема і нема конфлікту на Сході, у нас є російська агресія і російські солдати. Хто їх фінансує? Містер Путін", - заявив Порошенко.

Підозра Порошенку в держзраді

Наприкінці 2021 року стало відомо, що Петрові Порошенку відправили поштою підозру в державній зраді. Сам Порошенко зараз перебуває за кордоном.

П'ятий президент записав відеозвернення, в якому заявив, що повернеться в Україну в січні. У ролику Порошенко розповів, що зараз перебуває у Варшаві, де заплановано зустрічі з польськими та європейськими політиками, і має намір повернутися в Україну "за власним графіком".

Раніше в ДБР заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка. Майно, на яке суд вирішив накласти арешт, включає квартири у Вінниці та Києві, садибу в Козині, земельні ділянки, а також акції приватних компаній.

За даними адвокатів, екс-президент має прибути в України вранці 17 січня (за повідомленнями ЗМІ, о 9:00). Також вони заявили, що Офіс генпрокурора та суд приховують від громадськості існування ухвали про затримання Порошенка для його доставлення до суду.

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