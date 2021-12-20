Наразі Петро Порошенко перебуває за кордоном.

П'ятому президенту, народному депутату Петру Порошенку надіслали повідомлення підозру у державній зраді.

Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.

Як зазначив співрозмовник агентства, Порошенку було оголошено про підозру у державній зраді. Оскільки він перебуває за межами України, то підозру йому було надіслано за місцем проживання, реєстрації та роботи.

Крім того, керівник Центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов під час брифінгу, зокрема, зазначив, що "владі було достеменно відомо, що лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко збирається від'їжджати на заздалегідь заплановані зустрічі зі Вселенським патріархом, а також з європейськими лідерами, які будуть відбуватися саме цими днями".

"Саме враховуючи цю ситуацію, вони почали брудне шоу, яке називалося "негайне вручення чергової повістки Петру Порошенку на черговий допит", - сказав він.

Турчинов зазначив, що усі справи проти Порошенка "перетворилися на фейк".

"Так само, як і перетвориться на фейк чергова сфабрикована справа... Йдеться про забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014-2015 років", - зазначив він і додав, що "сьогодні владні силовики... розповідають про підозру в цій сфабрикованій справі".

За словами Турчинова, після "запланованих міжнародних зустрічей та короткої відпустки" Порошенко повернеться до України.

Крім того, він додав, що підозру підписала не генеральний прокурор Ірина Венедіктова, а її заступник Олексій Симоненко.

Читайте такожЕкс-міністру енергетики повідомлено про підозру у справі про постачання вугілля з "ЛДНР"Як повідомляв УНІАН, 17 грудня у ДБР заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

Провадження розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року у даному провадженні вже повідомлено про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Зокрема, 8 жовтня Медведчуку оголосили про підозру у державній зраді та сприянні тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля на окупованій території Донбасу.

За даними слідства, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР. Російська влада мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність.

Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Зрештою ті контракти були зірвані, що спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в країні.

Згодом за сприяння Медведчука та з метою повернення України до орбіти впливу РФ було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

12 листопада у цій справі слідчі СБУ та ДБР вручили підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України Демчишину (ст. 258-3 Кримінального кодексу України ‒ сприяння терористичній групі чи терористичній організації).

Слідством встановлено, що міністр, перевищуючи свої службові повноваження, примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками "Л/ДНР". Зокрема, щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра терористи отримали понад 200 млн грн.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автори: Дмитро Хилюк, Таня Поляковська