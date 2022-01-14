Прокурори клопотатимуть про арешт екс-президента.

Засідання суду з обрання запобіжного заходу екс-президенту, народному депутату Петру Порошенку заплановане на 11:00 17 січня.

Як повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, Печерський районний суд міста Києва призначив судове засідання у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР".

"Об 11:00 17 січня буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою відносно Порошенка Петра Олексійовича", - йдеться у повідомленні.

Справа проти Порошенка: що відомо

17 грудня 2021 року у ДБР заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Читайте такожПовернення Порошенка: вистава без арештуТого ж дня стало відомо, що Порошенко поїхав за кордон.

20 грудня у зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто Порошенку повідомлення направили за місцем проживання, реєстрації та місцем роботи.

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

За даними слідства, в цілому було закуплено вугілля на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

Порошенко підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

У вересні-листопаді 2021 року у цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

За даними адвокатів, екс-президент має прибути в України вранці 17 січня (за повідомленнями ЗМІ, о 9:00).

Також вони заявили, що Офіс генпрокурора та суд приховують від громадськості існування ухвали про затримання Порошенка для його доставлення до суду.

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