Захист Порошенка заявив, що Офіс генпрокурора та суд приховують рішення про його затримання.

Адвокати п'ятого президента Петра Порошенка просять суд призначити засідання з обрання йому запобіжного заходу на 17 січня, щоб Порошенко міг взяти у ньому участь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив адвокат Ігор Головань.

Він нагадав, що Порошенко має повернутися в України о 9-й ранку 17 січня.

"Чомусь Офіс генерального прокурора та Печерський райсуд Києва приховують, що існують така собі ухвала про затримання Порошенка з метою його приводу до суду та клопотання від Офісу генерального прокурора про застосування до Петра Порошенка запобіжного заходу", - зазначив захисник.

Читайте такожПорошенко зриває переговори в Брюсселі: олігарх хоче захисту у справі про держзраду - PoliticoГоловань повідомив, що захист Порошенка звернувся до Печерського райсуду Києва з клопотанням, у якому йдеться, що відповідно до законодавства народного депутата про розгляд подібних клопотань мають повідомити завчасно.

"Тому ми вимагаємо від того судді Печерського суду, у провадженні якого є клопотання генерального прокурора, чи того, хто його заміняє, призначити судове засідання на 17 січня для того, щоб забезпечити можливість Порошенку по прибуттю в Україну прибути до суду і взяти участь у судовому засіданні", - заявив він.

На думку адвоката, жодних підстав для затримання Порошенка чи примусової доставки його до суду не існує.

Він наголосив, що одразу після повернення до України екс-президент готовий добровільно прибути до суду і "вимагає від слідчого судді призначити судове засідання і надати йому можливість у цьому засіданні взяти участь".

У коментарі УНІАН адвокат Порошенка Ілля Новіков уточнив, що вищезгаданого клопотання захист не бачив.

"Його ніхто не бачив, але сьогодні в апеляційному суді прокурор підтвердив, що воно лежить у Печерському (суді - УНІАН). Нам його не направляли", - зазначив він.

Читайте такожНова допомога Україні від США: західні ЗМІ дізналися, що "світить" КиєвуЗахисник також додав, що наразі невідомо, про який саме запобіжний захід проситимуть прокурори.

"За чутками - арешт", - сказав він.

Справа Порошенка - що відомо

П'ятий президент проходить підозрюваним у справі про держзраду. Провадження розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

Порошенко підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, у тому числі з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", зокрема, шляхом закупівлі вугілля у самопроголошених "республік" на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

За версією ДБР, закупівля палива в ОРДЛО поставила енергетичну сферу України в залежність від Російської Федерації і "ЛДНР", підірвавши економічну безпеку держави в 2014-2015 роках, позбавивши можливості диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності.

17 грудня в Державному бюро розслідувань заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Читайте такожСоціологи дізналися, яким політикам найчастіше не довіряють українціТого ж дня стало відомо, що Порошенко покинув межі країни. Пізніше він уточнив, що повернеться в Україну 17 січня.

Політик зазначив, що має намір після прибуття "з'явитися в суді і провести зустріч з Генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом".

У вересні-листопаді 2021 року в даному провадженні вже повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

6 січня Печерський суд Києва наклав арешт на все майно і активи Порошенка.

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