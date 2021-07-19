Швейцарка Хайді Грау завершує свою каденцію в Україні і ТКГ - їй на зміну прийде фінський дипломат Мікко Кіннунен.

Фінський дипломат Мікко Кіннунен стане новим спецпредставником голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Україні, а також у Тристоронній контактній групі.

Про це повідомили у прес-службі ОБСЄ.

Відповідне рішення 19 липня прийняла голова організації в 2021 році, міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде:

Швеція визнає необхідні зусилля спецпредставника і Тристоронньої контактної групи щодо ситуації в Україні та довкола неї і прагнутиме внести свій внесок у стійке політичне вирішення конфлікту відповідно до принципів і зобов'язань ОБСЄ за повного дотримання суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в її міжнародно визнаних кордонах.

До виконання своїх обов'язків Кіннунен приступить 1 серпня, змінивши швейцарську дипломатку Хайді Грау.

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Новопризначений представник ОБСЄ є кар'єрним дипломатом. На даний момент Кіннунен обіймає посаду генерального директора з політичних питань Міністерства закордонних справ Фінляндії.

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Роботу в МЗС Фінляндії він почав в 1996 році і в різні роки займав в дипвідомстві посади директора відділу політики безпеки і першого посла з протидії гібридним загрозам. Крім того, він очолював фінські дипмісії в Казахстані і Киргизстані, працював у посольствах в Росії і США, а також у постійному представництві Фінляндії при ООН.

Раніше цьогоріч Анн Лінде закликала відновити територіальну цілісність України з територією окупованого Росією Криму.

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Автор: Станислав Кожемякин