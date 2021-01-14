Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, яка цього року від імені своєї країни головує в ОБСЄ, назвала ситуацію в Україні найбільш кричущим прикладом порушення міжнародного права.

Чинна голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде наголошує, що територіальна цілісність України має бути відновлена включно з територією окупованого Росією Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лінде сказала під час представлення пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ.

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"Найбільш кричущим прикладом порушення наших спільних зобов'язань і міжнародного права залишається криза довкола України і в Україні", - наголосила Лінде.

Вона сказала, що Швеція визнає "життєво важливою необхідністю" діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і проведення переговорів у "нормандському форматі" та мінській Тристоронній контактній групі з метою "знаходження стійкого політичного вирішення конфлікту".

"Цього треба досягти відповідно до принципів і зобов'зань ОБСЄ з повним дотриманням суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, в тому числі щодо Автономної республіки Крим і міста Севастополь", - заявила Лінде.

Вона сказала, що Швеція на чолі ОБСЄ продовжуватиме рішуче відстоювати позицію, що спостерігачі СММ повинні мати безпечний і захищений доступ без перешкоджань на всій території України, і необхідно забезпечити необхідні умови для виконання місією її мандату.

Хронологія окупації Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Віталій Саєнко