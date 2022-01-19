Всі зусилля спрямовані на те, щоб ситуація в Україні залишалась стабільною, зазначив Кулеба.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав умову завершення конфлікту з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном прес-конференції.

"Безумовно, головною темою наших переговорів стала безпекова ситуація вздовж українського кордону і на окупованих територіях України, на Донбасі та в Криму... Всі наші зусилля спрямовані на те, щоб ситуація в країні залишалась стабільною, щоб фінансова система зберігала свою міцність і передбачуваність, щоб українська економіка не страждала від проблем, які відбуваються у сфері безпеки", – заявив очільник МЗС.

Також, за словами Кулеби, під час зустрічі з Блінкеном вони обговорили питання проведення зустрічі щодо Донбасу в "нормандському" форматі (Україна, РФ, Німеччина, Франція).

Читайте такожБайден попросив приїхати в Україну з трьох причин – Блінкен"США підтримують зусилля України, а також Франції та Німеччини щодо відновлення його функціонування на рівні лідерів. Ми говорили про роботу Тристоронньої контактної групи. Всі зусилля зараз спрямовані на те, щоб Росія рухалася шляхом дипломатичного врегулювання суперечностей. У цього конфлікту є лише одне вирішення, і це вирішення – дипломатичне. Якщо Росія дійсно щиро, а не лише в заявах своїх посадовців, прагне політичного врегулювання, вона має продовжити переговори зі США, НАТО, країнами-учасницями "нормандського" формату про вирішення цього конфлікту. І цей конфлікт буде вирішений лише тоді, коли останній російський солдат залишить ОРДЛО та Крим", – наголосив міністр.

Нагадаємо, 19 січня Ентоні Блінкен перебуває з візитом у Києві.

Держсекретар США прибув в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським і Дмитром Кулебою для "зміцнення прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України".

Очільник держави під час зустрічі з держсекретарем, зокрема, говорив про необхідність надання допомоги для модернізації Збройних сил України.

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