Заявки на участь в аукціоні приймаються до 20 січня.

Окупаційні органи влади Криму виставили на продаж через аукціон завод марочних вин «Коктебель».

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Як повідомляє "Крим.Реалії", інформація про це доступна на офіційному російському сайті для розміщення інформації про проведення торгів.

Стартова ціна підприємства - 100 млн рублів (близько 1,3 млн доларів).

У документації зазначено, що "Міністерство майнових і земельних відносин Криму" продає нерухоме майно винзаводу – 73 об'єкти в Щебетівці, Коктебелі, курортному, Наникові.

Їх вартість оцінили у 80,8 млн рублів. Також наголошується, що земельні ділянки підприємства оцінені в більш ніж 17,35 млн рублів, рухоме майно – трохи менше двох мільйонів рублів. Об'єкти, згідно з документацією, знаходяться в оренді у ТОВ "Завод марочних вин "Коктебель"

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 20 січня. Проведення торгів заплановано на 26 січня.

Зазначається, що ТОВ "Завод марочних вин "Коктебель" було засновано в жовтні 2014 року, після окупації Криму Росією. Воно на 99,8% належить ТОВ "Гатчинський спиртовий завод" з Ленінградської області РФ. Підприємство належить Михайлу Якубчику, якого російські ЗМІ називають родичем директора Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна.

Сам завод марочних вин "Коктебель" був заснований в 1879 році. Він володіє власними виноградниками на площі близько 1070 гектар.

Раніше окупаційна влада продала в окупованому Криму виноробне об'єднання "Масандра".

Продаж російськими окупантами "Масандри"

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з так званою "приватизацією" державного концерну "Національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", який належить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України та незаконно експропрійований російською окупаційною адміністрацією.

Правоохоронні органи України здійснюють розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконної націоналізації концерну "Масандра" окупаційною владою Криму.

За даними "Крим.Реалії", виробничий комплекс "Масандра" купила за 5 млрд 327 млн рублів дочірня компанія банку "Росія" (ТОВ "Південний проект"). У грудні 2017 року ця компанія купила завод шампанських вин "Новий Світ" в Судаку за 1,5 млрд рублів. Компанія "Південний проект "зареєстрована в Санкт-Петербурзі і на 99,9% належить АТ "Акціонерний банк "Росія". Основним акціонером і колишнім головою ради директорів банку "Росія" є Юрій Ковальчук, якого ЗМІ називають"касиром Путіна". Міністерство фінансів США ввело проти Ковальчука і банку санкції.

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Автор: УНІАН